31 perce
Mozgás: lábbal szavazni az egészségre!
Meleg ősz van, az ősi népi hiedelem indián-nyárnak, vagy vénasszonyok nyarának is ismeri ezt az időszakot. A mögöttünk álló hétvége számtalan olyan programot tartogatott a térségünkben (is), amely indiánokat és vénasszonyokat is alaposan megmozgathatott – volna –, noha, tudomásom szerint egyik tábornak sincsen jelentős tagsága mifelénk. A mozgásra vágyóknak azonban végeláthatatlan a sora...
Egészségnap Jászberényben, csónaktúrák a Tisza-tavon, Sereglés Jászapátin, bicogás Tiszasülyig, fényfutás Szolnokon. Csak néhány olyan dinamikus program, melyek hétvégén mozgatták meg azokat, akik az aktív élet alatt nem csupán a passzív szórakozást, hanem a serkentő mozgást is értik.
A mozgás előnyeit már sok szakember és laikus is kivesézte már, és még a pesszimista emberekből is kevés olyan akad, aki a hátrányait sorolva fogta volna meg a témát. A rendszeres testmozgás nem csupán azoknak hasznos, akik mindennapos ülőmunkát végeznek, vagy szeretnek televízió előtt, moziban és színházban kikapcsolódni. A futás, úszás, kerékpározás kombóból bármely alkalmas azon ízület- és izomcsoportok regenerálódására, melyek állandó árokásással, szalag melletti munkával, teherhordással fáradnak, deformálódnak.
Mozgás nélkül nincs élet!
Ma már azt is épp elegen tudják, hogy a mozgás nem csak a testet tartja karban. A kardiovaszkuláris edzés, amely igénybe veszi a szívet, a tüdőt és az érrendszert zsírt égetve és kalóriát fogyasztva hozzájárul a súlycsökkenéshez, erősíti a szívet, növeli a tüdő kapacitását, csökkenti a szívinfarktus, a magas koleszterin, a magas vérnyomás és a diabétesz kockázatát, elősegíti a jobb alvást, jobb közérzetet biztosít, csökkenti a stresszt, nem utolsósorban jobbá teszi a szexuális életet, mindezeken túl mást is tud. A „kardió”-mozgás az agyat stimulálva acélozza a szellemi képességet, mindemellett tréningezi a lelket, ezért a leghatékonyabb mentális gyógymód.
S ha mindezt ülve elolvasta, álljon fel, és induljon el szavazni! Kézzel, lábbal...
