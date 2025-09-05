Elképesztő felfedezés: benzint csinálnak a kidobott műanyagból

Egy friss tanulmány alapján egy nemzetközi kutatócsoport olyan módszert dolgozott ki, amellyel több mint 95 százalékos hatékonysággal lehet a vegyes műanyag hulladékot szobahőmérsékleten és felszíni nyomáson benzinné alakítani.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Előnye, hogy a technika a hagyományos műanyag–üzemanyag átalakítási eljárásokhoz képest kevesebb energiát, berendezést és lépést igényel. A csapat szerint a terméket a fémfeldolgozáson át a kőolajiparig sok területen hasznosíthatják, és az új technológia komoly lépés a fenntartható gazdaság elérésében. Ebben az egy esetben talán nem kár a benzinért, ha eltüntetné a sok műanyag hulladékot.