szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

3 órája

Elképesztő felfedezés: benzint csinálnak a kidobott műanyagból

Címkék#üzemanyag#technika#benzinkút#jó reggelt

Egy nemzetközi kutatócsoport új módszert dolgozott ki, amellyel a vegyes műanyag hulladékot több mint 95%-os hatékonysággal lehet benzinné alakítani.

Szoljon.hu

Egy friss tanulmány alapján egy nemzetközi kutatócsoport olyan módszert dolgozott ki, amellyel több mint 95 százalékos hatékonysággal lehet a vegyes műanyag hulladékot szobahőmérsékleten és felszíni nyomáson benzinné alakítani. 

A man holding the gasoline hose
Újfent áremelkedés a benzinkutakon
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Előnye, hogy a technika a hagyományos műanyag–üzemanyag átalakítási eljárásokhoz képest kevesebb energiát, berendezést és lépést igényel. A csapat szerint a terméket a fémfeldolgozáson át a kőolajiparig sok területen hasznosíthatják, és az új technológia komoly lépés a fenntartható gazdaság elérésében. Ebben az egy esetben talán nem kár a benzinért, ha eltüntetné a sok műanyag hulladékot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu