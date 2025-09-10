Munkahelyi szorongás: a mosdó is lehet stresszforrás

A legtöbben természetes rutinnak tekintjük a munkahelyi mosdóhasználatot: bemegyünk, elintézzük a dolgunkat, és megyünk tovább. Csakhogy a Z generáció sok tagjának ez nem ennyire egyszerű – számukra a vécé a feszültség és a szorongás egyik forrása.

Komoly stresszforrás lehet a munkahelyi WC-használat

A munkahelyi szorongás rengeteg formában jelentkezhet: meetingek, határidők, főnöki elvárások. De az, hogy valakit a mosdóba menetel is rettegéssel tölt el, új szintre emeli a generációs különbségeket. A fiatal munkavállalók húsz százaléka inkább otthagyná a munkahelyét, mintsem hiányzó vécépapírról, vagy túl zajos öblítésről értekezzen főnökével.

Ez jelzi, hogy mentálisan lehet szorult helyzetbe kerülni a mosdóban.