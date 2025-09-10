szeptember 10., szerda

Hunor, Nikolett névnap

Jó reggelt!

3 órája

Munkahelyi szorongás: a mosdó is lehet stresszforrás

Címkék#wc#z generáció#vécépapír

A Z generáció fiatal munkavállalói számára a munkahelyi mosdóhasználat nem mindig természetes rutin, hanem komoly stresszforrás.

Szoljon.hu

A legtöbben természetes rutinnak tekintjük a munkahelyi mosdóhasználatot: bemegyünk, elintézzük a dolgunkat, és megyünk tovább. Csakhogy a Z generáció sok tagjának ez nem ennyire egyszerű – számukra a vécé a feszültség és a szorongás egyik forrása.

a20230613_Nemeth_Laszlo_iskola_mosdok_felujitasa_fg_fmh (8)
Komoly stresszforrás lehet a munkahelyi WC-használat
Fotó: Fehér Gábor (MW archív)

A munkahelyi szorongás rengeteg formában jelentkezhet: meetingek, határidők, főnöki elvárások. De az, hogy valakit a mosdóba menetel is rettegéssel tölt el, új szintre emeli a generációs különbségeket. A fiatal munkavállalók húsz százaléka inkább otthagyná a munkahelyét, mintsem hiányzó vécépapírról, vagy túl zajos öblítésről értekezzen főnökével.

Ez jelzi, hogy mentálisan lehet szorult helyzetbe kerülni a mosdóban.

 

