szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

2 órája

Pulóverbe bújtatott évszak

Címkék#évszak#kávé#lomb#könyv#tea#természet

Már nemcsak a naptár, de az időjárás is egyre inkább jelzi, hogy megérkezett a színes falevelek évszaka. Szerintem augusztus eleje óta várom az őszt, még annak ellenére is, hogy ezzel a hosszú nappalok és a kellemes nyári esték véget értek. De őszintén, egy cseppet sem bánom.

Nyitrai Fanni

Szeretem a hűvös őszi reggeleket, a levegő frissességét, és a kissé ködös esték varázsát. Végre előkerülnek a kötött ruhadarabok is, amik egy kávé vagy meleg tea és egy könyv társaságában valódi hangulatot adhatnak. És van valami különleges abban, ahogy a természet lassacskán visszavonul, miközben a fák lombjai aranyba, vörösbe és barnába öltöznek. Mintha utoljára még ragyognának egyet, mielőtt elcsendesedik minden. 

A színes őszi kavalkád egyik elengedhetetlen eleme a gesztenye
Az ősz az apró örömök évszaka
Fotó: Bóta Zoltán / Forrás:  Illusztráció / MW archív

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az ősz a változás hírnöke

Ez a színes ciklikusság mindig emlékeztet az új kezdetekre. Talán azért, mert a tanév is ilyenkor indul, vagy mert a természet saját ritmusa megmutatja, hogy minden elmúlásban ott rejlik a megújulás ígérete. Az ősz számomra nem a búcsúról szól, hanem arról, hogy egy kicsit lelassuljunk, felkészüljünk a csendre, és közben megtaláljuk az apró örömöket a mindennapokban. Különleges lehet akár egy séta is a színes forgatagban, vagy egy „bekuckózós” este egy meleg kakaóval. Személyes kedvencem például az eső kopogására elaludni.

Talán éppen ezek az apróságok adják az ősz varázsát. Nem kell hozzá semmilyen esemény, egyszerűen elég egy pillanat, amikor megállunk észrevenni a körülöttünk zajló lassú változást. Hiszen a csendben is lehet szépség, és a változásban is van nyugalom.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu