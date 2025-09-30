Pulóverbe bújtatott évszak

Szeretem a hűvös őszi reggeleket, a levegő frissességét, és a kissé ködös esték varázsát. Végre előkerülnek a kötött ruhadarabok is, amik egy kávé vagy meleg tea és egy könyv társaságában valódi hangulatot adhatnak. És van valami különleges abban, ahogy a természet lassacskán visszavonul, miközben a fák lombjai aranyba, vörösbe és barnába öltöznek. Mintha utoljára még ragyognának egyet, mielőtt elcsendesedik minden.

Az ősz az apró örömök évszaka

Fotó: Bóta Zoltán / Forrás: Illusztráció / MW archív

Az ősz a változás hírnöke

Ez a színes ciklikusság mindig emlékeztet az új kezdetekre. Talán azért, mert a tanév is ilyenkor indul, vagy mert a természet saját ritmusa megmutatja, hogy minden elmúlásban ott rejlik a megújulás ígérete. Az ősz számomra nem a búcsúról szól, hanem arról, hogy egy kicsit lelassuljunk, felkészüljünk a csendre, és közben megtaláljuk az apró örömöket a mindennapokban. Különleges lehet akár egy séta is a színes forgatagban, vagy egy „bekuckózós” este egy meleg kakaóval. Személyes kedvencem például az eső kopogására elaludni.

Talán éppen ezek az apróságok adják az ősz varázsát. Nem kell hozzá semmilyen esemény, egyszerűen elég egy pillanat, amikor megállunk észrevenni a körülöttünk zajló lassú változást. Hiszen a csendben is lehet szépség, és a változásban is van nyugalom.