Pálinkadal másképp: borban az igazság, sörben a szabadság, pálinkában az őszinteség

Az alkoholos nedűkkel foglalkozó hazai szakma úgy tartja, hogy a pálinka társadalmunk egyik legősibb szeszes itala. Teszem hozzá, vélhetően a bor és a ser után. Utóbbi szíverősítőket ugyanis már az ókorban is előszeretettel fogyasztották a görögök és a rómaiak, mire elértek Pannóniába. De ki írta a pálinkatörténelmet?

Mészáros Géza

A pálinkaivás magyar szokás, a pálinka 2013-tól Hungaricum.

A jászberényi XII. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny nagymesterei ítészkednek. A pálinka első hazai írásos említése a középkorból származik.

A bor- és a sörkultúra hazánkban (is) a korai keresztes szerzetesek megjelenésével erjedt és terjedt el. Ők a legendárium szerint azért kaptak pápai áldást a tüzes vizek használatára és kereskedelmére, mert miután Őszentsége saját maga akart meggyőződni a mámor gyönyörűségéről, s az egyik nyáron magához rendelt egy-egy hordónyit az italokból, a lassan döcögő szamárfogaton hetekig zötykölődő piák a Rómáig vezető Via Appián megromlottak. Amikor pedig az egyházfő belekóstolt a küldeménybe, azt azonnal prüszkölve kiköpte, s azt gondolta, ha ezek a szerencsétlenek ilyen bódító italt akarnak inni, bizonyosan csak vezekelni akarnak bűneikért. Elrendelte hát a nedűk szabad használatát.

Mi az eset a pálinkamúlttal?

A pálinkánknak nincsen ennyire vidám története. Annyi bizonyos, hogy első írásos említése a 14. század elejéről való. I. Károly Róbert felesége, Piast Erzsébet magyar királyné életvizének „aqua vitae” volt a neve, amely valószínűleg borpárlat (brandy) lehetett, ez pedig a mai pálinka ősének tekinthető.

Ámort és mámort összeháziasítva közkedvelt bordalokat már évszázadokkal ezelőtt, a középkorban is jegyzett a magyar szépirodalom. Sördal elkántálására negyedévszázaddal ezelőtt a legendás Beatrice zenekar volt képes.

Ezekkel koccintott tíz évvel később a Magna Cum Laude számos buli hangulatát feldobó Pálinkadalával. A hétvégén Jászberényben zajló XII. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny fesztiválnak is egyik nélkülözhetetlen nótája volt a magnások örök kívánsága: „Pálinka, szerelmem, légy az enyém!”

 

