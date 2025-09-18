Príma-díj: az út célja az út maga!

Köszönhető mindez egy erős egyéniségű, megalkuvást nem tűrő személynek, aki esze és lelkiismerete mentén cipeli két évtizede a Príma-díjazást.

Lits József a 2025. évi Príma-díjátadó gálán az esemény tematikájául szolgáló „mozgás” élethosszig tartó hasznosságáról is szólt a köszöntőjében

Fotó: Mészáros János

Lits József nélkül, állítom, nem lenne ekkora reputációja az eseménynek. Az ő és az általa megnyert mecenatúra-kör felismert társadalmi szerepvállalásának köszönhető, hogy vármegyénkben a Príma ennyire ideológia- és lobbimentes, ennyire egyenlő és összetartó, minden irányból óriási megbecsüléssel bír. És ilyen príma...

A Príma-díj nem a végcél

Maga a díjkiosztó Príma-gála nem a hónapokkal korábbi jelöltállítással kezdődik. Vármegyénkben (is) megszámlálhatatlan értéket teremtő, alkotó ember van, kik a szürke hétköznapok „névtelen” mesterei aképp, miszerint maguk sem tudják, munkájukkal, ténykedésükkel másoknak jó szolgálatot tesznek. Örömet okoznak, bátorítanak, lelkesítenek, szórakoztatnak, boldogítanak és gazdagítanak. Hitet és mintát adnak. Példát mutatnak.

A „Príma-díj” és „Az év vállalkozói” elismerések ezen jószolgálati nagykövetek munkásságára, tetteik hasznosságára fordítja a közösségi figyelmet. Az érdem nem pusztán egy oklevél, egy szobor, egy plakett, netán a nagyvonalú jutalmazás. A kiválóságok nem a díjátadón születnek. Csak ott kapnak fényt. De már jóval azelőtt is élnek, dolgoznak. Tesznek, vesznek, alkotnak és teremtenek naphosszat és élethosszút, ám rendre elkerüli tevékenységük páratlan erejét és értékét a figyelem.

Az éves szeptember 16-i Príma-gálákon a figyelem a nevesített és az „ismeretlen” kiválóságokra fordul. A díjkiosztóval azonban nem születik meg a végeredmény. Mert az út célja az út maga. Gratulálunk tehát, és csak így tovább!