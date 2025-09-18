szeptember 18., csütörtök

Kiválóságok elismerése

1 órája

Príma-díj: az út célja az út maga!

Címkék#jegyzet#munkásság#Príma-díj#nagykövetek

Szeptember 16-án huszonegyedik alkalommal ünnepeltük a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő kiválóságokat. A Területi Príma-díjátadó gála a térség egyik olyan rangos pesztízs-rendezvénye, melynek az én tudtommal és az én hitem szerint erőszakolva sincsenek politikai mozgatórugói, és nincsenek anyagi haszonelvei.

Mészáros Géza

Köszönhető mindez egy erős egyéniségű, megalkuvást nem tűrő személynek, aki esze és lelkiismerete mentén cipeli két évtizede a Príma-díjazást.

Lits József a 2025. évi Príma-díjátadó gálán
Lits József a 2025. évi Príma-díjátadó gálán az esemény tematikájául szolgáló „mozgás” élethosszig tartó hasznosságáról is szólt a köszöntőjében
Fotó: Mészáros János

Lits József nélkül, állítom, nem lenne ekkora reputációja az eseménynek. Az ő és az általa megnyert mecenatúra-kör felismert társadalmi szerepvállalásának köszönhető, hogy vármegyénkben a Príma ennyire ideológia- és lobbimentes, ennyire egyenlő és összetartó, minden irányból óriási megbecsüléssel bír. És ilyen príma...

A Príma-díj nem a végcél

Maga a díjkiosztó Príma-gála nem a hónapokkal korábbi jelöltállítással kezdődik. Vármegyénkben (is) megszámlálhatatlan értéket teremtő, alkotó ember van, kik a szürke hétköznapok „névtelen” mesterei aképp, miszerint maguk sem tudják, munkájukkal, ténykedésükkel másoknak jó szolgálatot tesznek. Örömet okoznak, bátorítanak, lelkesítenek, szórakoztatnak, boldogítanak és gazdagítanak. Hitet és mintát adnak. Példát mutatnak.

A „Príma-díj” és „Az év vállalkozói” elismerések ezen jószolgálati nagykövetek munkásságára, tetteik hasznosságára fordítja a közösségi figyelmet. Az érdem nem pusztán egy oklevél, egy szobor, egy plakett, netán a nagyvonalú jutalmazás. A kiválóságok nem a díjátadón születnek. Csak ott kapnak fényt. De már jóval azelőtt is élnek, dolgoznak. Tesznek, vesznek, alkotnak és teremtenek naphosszat és élethosszút, ám rendre elkerüli tevékenységük páratlan erejét és értékét a figyelem.

Az éves szeptember 16-i Príma-gálákon a figyelem a nevesített és az „ismeretlen” kiválóságokra fordul. A díjkiosztóval azonban nem születik meg a végeredmény. Mert az út célja az út maga. Gratulálunk tehát, és csak így tovább!

 

