Filmbe illő rablás: értékes porcelánoknak veszett nyoma
A rendőrség nagy erőkkel keresi a tetteseket és a felbecsülhetetlen értékű műtárgyakat.
Több millió eurót érő porcelánokat loptak el egy francia múzeumból csütörtökre virradóra, írta meg a Le Monde.
A limoges-i AdrienDubouché Nemzeti Múzeumból öt porcelán tűnt el. A tárgyak egy ideiglenes kiállítás részeként érkeztek a múzeumba, és egy magángyűjtemény részét képezik. Az AFP hírügynökség a kár összértékét 9,5 millió euróra, vagyis 3,7 milliárd forintra becsüli.
A betörők hajnali 3 körül törtek be a múzeumba, és mire a rendőrök kiértek, köddé váltak. A nyomozást a limoges-i bűnügyi rendőrség szervezett és speciális osztálya folytatja le, keresik az elkövetőket. Vigyázat, a zsákmány törékeny!
