szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

39 perce

Filmbe illő rablás: értékes porcelánoknak veszett nyoma

Címkék#rablás#rendőrség#múzeum#porcelán

A rendőrség nagy erőkkel keresi a tetteseket és a felbecsülhetetlen értékű műtárgyakat.

Szoljon.hu

Több millió eurót érő porcelánokat loptak el egy francia múzeumból csütörtökre virradóra, írta meg a Le Monde.

Kincset ér? porcelánok2
Fotó: Illusztráció / Mészáros Zsolt (MW archív) 

A limoges-i AdrienDubouché Nemzeti Múzeumból öt porcelán tűnt el. A tárgyak egy ideiglenes kiállítás részeként érkeztek a múzeumba, és egy magángyűjtemény részét képezik. Az AFP hírügynökség a kár összértékét 9,5 millió euróra, vagyis 3,7 milliárd forintra becsüli.

A betörők hajnali 3 körül törtek be a múzeumba, és mire a rendőrök kiértek, köddé váltak. A nyomozást a limoges-i bűnügyi rendőrség szervezett és speciális osztálya folytatja le, keresik az elkövetőket. Vigyázat, a zsákmány törékeny!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu