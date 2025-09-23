szeptember 23., kedd

Forradalmi szemcsepp válthatja ki az olvasószemüveget

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Az idősek tisztábban láthatnak. Egy forradalmi kutatás szerint napi kétszeri szemcsepphasználat elegendő lehet ahhoz, hogy sokan elhagyhassák az olvasószemüvegüket, vagy elkerüljék a szemműtétet. Az életkorral járó távollátás problémája világszerte több százmillió embert érint, eddig azonban szemüveggel vagy sebészeti beavatkozással lehetett kezelni. A speciális hatóanyagokat tartalmazó szemcseppek kutatását a The Guardian beszámolója szerint az Európai Szürkehályog és Refraktív Sebészeti Társaság kongresszusán mutatták be Koppenhágában. A fáktól akkor megláthatjuk az erdőt, csak kérdés, mit szólnak ehhez az optikusok. 

 

