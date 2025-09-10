szeptember 10., szerda

Szolnok rejtett kincse: a város legöregebb lakóháza

Szolnok legöregebb lakóháza körül a pontos adatok hiánya miatt ma is találgatások folynak, de a hagyomány szerint a Balogh Kálmán utca 8. szám alatti épület őrzi a város történelmi múltját

Szathmáry István

Arról, hogy melyik épület Szolnok legrégebbi lakóháza, jobbára feltevéseink vannak. Városunkat annyi csapás érte története során, hogy megbízható forrás nem nagyon áll rendelkezésünkre erről a kérdésről. Elég pusztán a két legutóbbi háború pusztítására, például a fosztogatók által a vármegyeházáról kiszórt levéltári iratokra gondolnunk, melyek tartalma jórészt elveszett a számunkra.

 

A hagyomány jelenleg azt az egykori Halász, ma Balogh Kálmán utca 8. sz. alatti épületet tartja a legöregebb szolnoki épületnek, melyben az emlékezet szerint az utca névadója, Balogh Kálmán orvos, a „magyar gyógyszerész tudomány nagymestere” 1835-ben meglátta a napvilágot. A feltevést megbízható adatok híján igazolni, de tagadni sem lehet, bár elhelyezkedése és mai képe alapján nem zárható ki régi volta. Az sem kétséges, hogy építésekor tisztes polgárháznak számított a kétszáz évvel ezelőtti város szerény házai között.

Szolnok a közeli vártól kiindulva nőtt mai méretére, s a jelenlegi utcanév-házszám rendszer előtt itt kezdődött az egykori folyamatos házszámozás is. Ennek ismerete bizonyára eldöntené a kérdést, de ma be kell érnünk annyival, hogy feltehetően innen indult a hazai tudomány kimagasló alakjának, Balogh Kálmánnak viszonylagos rövidségében is szép ívű pályája.

Önmagában ez sem kevés, és méltán lehetünk büszkék arra, hogy a régi vidéki tudományosság milyen sok értékkel járult hozzá a hazai közművelődéshez. Ennek tudata már korától függetlenül is tiszteletre méltó hellyé avatja ezt az ódon épületünket.

 

