Elképesztő történetek és legendák a szolnoki rádió stúdióból

A lassan pusztuló szolnoki rádióstúdió több mint ebek harmincadjára jutott épület. Történelmi emlék, amint azt dr. Cseh Géza főlevéltáros A Damjanich Rádió hullámhosszán, Szolnok 1956 című munkájában részletesen feltárta. Ő a forradalom és az utána következő események idejéből fennmaradt anyagok alapján írta meg többek között az orosz megszálláskor történt eseményeket.

Fotó: Mészáros János

Híres bakik és titkok a szolnoki rádióstúdió falai mögött

Volt miről írnia, mert ez a rádió kulcsfontosságú résztvevője volt az akkori időknek, emellett számos tévhit fűződött hozzá. A rendszerváltásig például a Kolozsvári utcai stúdió falán az állt, hogy 1956. november 4-én ebből az épületből adták hírül a Kádár-kormány megalakulását, amiből egy szó sem igaz. A bejelentéskor Kádár még nem volt Szolnokon. Kárpátalján a helyi vezetőnk Ungvár közelében mutatta meg nekünk azt az épületet, ahonnan a nevezetes szózat először elhangzott, hogy utána egy jobb minőségű szalagon hozzák Szolnokra. Közben több, akár humorosnak is tekinthető, bár életveszélyes közjáték is lejátszódott a stúdióban. Az egyik fáradt és ideges bemondónő a „Kossuth rádió, Budapest” helyett kétszer „Kossuth rádió, Szolnok”-ot mondott be, amire bizonyára többen felkapták a fejüket. De a legjobb eset az volt, amikor a szövegek közötti zenebejátszások során többek között a „Szöktetés a szerájból” című operából Ozmin áriája is elhangzott, ami akár jóslat is lehetett abban a helyzetben: „ím eljött a kéjes óra, és áll már az akasztófa és a gége megszorul, megszorul”.