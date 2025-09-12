135 év vívótörténelem Szolnokon – könyv mesél a sportág helyi dicsőségéről

Lélekemelő munka látott napvilágot a Covid miatt most, immár a 135. évfordulóra megjelent 130 éves a szolnoki vívás című kötettel. Városunknak ezen a téren is van mire büszkének lennie, hiszen az itteni vívósport nem véletlenül került be a Szolnoki Értéktárba.

Könyvben elevendeik meg a szolnoki vívás története

Fotó: Mészáros János

E sportág itteni kezdetétől, 1890-től napjainkig örök érvényű nagy nevek sorával találkozhatunk lapjait forgatva. De a hazai kardvívás történetét tekintve ma Szolnokon még egy olyan hagyományőrző misszióról is beszélhetünk, amely nemzeti kincseink egyikének, a magyar szablyavívásnak az újjáéledését is szolgálja.

A szolnoki vívás története több mint 100 éves múltra tekint vissza

A történet a 19. századba nyúlik vissza, amikor a vármegyénkhez közeli Farmoson 1878-ban megszületett Borsody László honvéd vívómester, aki pályafutása során 18 olimpiai- és világbajnokot, 15 Európa-bajnokot, 8 katonatiszti Európa-bajnokot és 103 magyar bajnokot nevelt a hazának. Borsody pályája kezdetén nálunk is főleg az olasz vívóiskola uralta a pástot, ő ezzel szemben saját módszerét a régi magyar szablyavívásra építve hozta létre és vitte győzelemre.

A tragikus véget ért honvéd vívómester méltatlanul elhanyagolt emlékét később egy kecskeméti sportember, Máday Norbert vitte be újra a köztudatba, aki a még a mester követőitől tanulva újította fel a Borsody nevével fémjelzett vívóiskolát. Ehhez szablyavívó-iskolák sorát hozta létre az országban, közöttük a most megjelent könyv szerzőjével, Békési István vívómesterrel karöltve városunkban is.