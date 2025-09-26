A félelem valósággá válik

Szülőnek lenni maga a folyamatos próbatétel. Állandóan szembesülök azzal a kettősséggel, hogy miközben engednem kell a gyerekemet önállósodni, közben minden porcikámmal meg akarom óvni őt a külvilág veszélyeitől. Az első elszakadások a bölcsőde, óvoda, iskola minden alkalommal próbatétel volt számunkra. Persze az élet rendje, de nehéz elfogadni, hogy már nem tudunk együtt lenni minden percben. Bár tudom, hogy másokra kell bíznom, akik felelősséggel és szeretettel vigyáznak rá, mégis bennem marad a nyugtalanság, a belső készenlét, hogy mi lesz, ha valami történik.

Szülőnek lenni állandó készenlét, ahol a gyermek biztonsága a legfontosabb

Forrás: Shutterstock

Szülőnek lenni, mindennapos kihívás

A mindennapokban ráadásul újabb félelmek társulnak ehhez. Meg kell tanítani a gyereket arra, hogyan kezelje, ha idegenek közelednek hozzá. Szomorú, de valós veszély, hogy mindig akadnak, akik visszaélnek a gyerekek ártatlanságával. Néha úgy érzem, hogy a szülőség egy véget nem érő készenléti állapot.

A hírek is csak fokozzák ezt a szorongást. Öcsödön több tucat idegen jelent meg, egy vállalkozó munkalehetősége miatt. Ezért néhány helyi lakó anyagi haszonért illegálisan szállást ad nekik. Az egyik ilyen szálláshely éppen egy óvoda mellett található. Az idegenek csoportosan járják az utcákat, és közben figyelik az óvodás gyerekeket.

A gondolat, hogy idegenek figyelhetik a gyerekemet, felfoghatatlan és elfogadhatatlan. Gyerekként én sem éreztem a veszélyt, de szülőként óriási kihívást jelent, hogy a félelmeim közepette is meg tudjam mutatni neki, hogyan bízhat önmagában, hogy próbáljon nyugodtan viselkedni, miközben bennem ott marad az éber aggódás.