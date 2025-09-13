Egyre több a gyanús hívás és a csalási kísérlet, vajon a telefonunk árul el minket?

Tévedés, hogy az új technikai eszközök csupán egyre jobbá teszik az életünket. Még egy telefon is élő cáfolat erre. Sokan például már észre sem veszik, hogy miatta gyakorlatilag megszűnt a háborítatlan magánélet. Ha nem tartjuk kordában, akkor bármibe képes belekavarni a csörgésével.

Szinte mindennapos a telefonos csalás

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

De ez csak a kisebbik gond, jóval kellemetlenebb, amikor már kifejezetten ártó szándékkal használják. Ez ellen egyre nehezebb védekezni, jómagam is számtalanszor jártam úgy, hogy ismeretlen hívószámnál valami érthetetlen távol-keleti hadarás áradt a mobilomból. Biztosan nem a nyelvtudásomat tesztelték, gyanítom, többről volt szó. Egyszerűen gyűjtik a számokat, amiket utána úgy árulnak, mint csirkét a piacon.

Kinyomozhatatlanok a telefonos csalások

Erre akkor jöttem rá, amikor ismeretlen számról kifejezetten nekem szóló hívással és komoly háttérismerettel próbáltak orvul belenyúlni a pénzügyeimbe. Amint erről szakemberrel beszéltem, megnyugtatott engem, hogy nem is érdemes kutatni, honnan kerestek. A szám gazdájának ugyanis valószínűleg fogalma sincs róla, hogy akaratlanul gyanús ügyletbe került, és ilyen eset pusztán Szolnokon is napjában többször fordul elő.

Egyszóval résen kell lennünk, és bizony nem árt a bizalmatlanság sem, mert kiszemelt áldozatként általában jól felkészült ellenfelekkel állunk szemben. Ezek az emberek sajnos minden lehetőséget igyekeznek megtalálni, amivel betörhetnek biztonságosnak tűnő magánéletünkbe, és mi sajnos folyamatos lépéshátrányban vagyunk velük szemben.