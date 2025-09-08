szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

1 órája

Sokkoló kutatási eredmény látott napvilágot az ember és a természet kapcsolatáról

Címkék#algoritmus#élet#kapcsolat#természet#krízis

Ebben a rohanó, zajos világban egyre inkább erősödik a mesterséges intelligencia szerepe. Nem túlzás azt állítani, hogy lassan az algoritmusok uralkodnak majd az életünk felett. Számos területen befolyásolják mindennapjainkat, legyen szó például vásárlásról, hírfogyasztásról, egészségügyi tanácsról, vagy éppen pénzügyi döntésről. Miközben az algoritmusok „optimalizálják” az életünket, olyan folyamat zajlik az ember és a természet kapcsolatában, ami korántsem nevezhető optimálisnak.

Illés Anita

Néhány nappal ezelőtt olvastam Miles Richardson, az angol Derby Egyetem professzorának friss tanulmányáról, melyben tizennégy európai ország lakosainak természetkapcsolatát vizsgálta a jólét, a technológia és a fogyasztás összefüggéseiben. 

Vissza a természet kincseihez.
A Bognár Biogazdaságban minden a természet szeretetéről szól. A természettel való kapcsolat többek között a mentális egészség megőrzésének feltétele
Fotó: Archív / Pesti József

Visszatalálni a természet ritmusához

Az eredmények riasztóak: 200 év alatt több mint hatvan százalékkal csökkent az emberek kapcsolata a természettel, ez szinte pontosan párhuzamos a természethez kapcsolódó szavak eltűnésével a könyvekből. Az emberek eltávolodása a természettől nemcsak ökológiai krízist, hanem társadalmi és mentális válságot is eredményez. Úgy gondolom, hogy az élet és a természet sokkal értékesebb, mint az algoritmus. A vészjósló jelek irányváltásra figyelmeztetik az embert, hogy találjon vissza a természet ritmusához. Hiszek abban, hogy az élet nem ott kezdődik, ahol mindent a mesterséges intelligencia irányít, hanem ott, ahol a természet kincsei táplálják a testet, lelket és a szellemet. Nem könnyű egyensúlyt találni a felfordult világban, de a Bognár Biogazdaság megálmodói, Zsuzsa néni és Lajos bácsi olvasóinknak is bemutatják, hogy lehet másként élni. 

 

