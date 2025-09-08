Sokkoló kutatási eredmény látott napvilágot az ember és a természet kapcsolatáról

Néhány nappal ezelőtt olvastam Miles Richardson, az angol Derby Egyetem professzorának friss tanulmányáról, melyben tizennégy európai ország lakosainak természetkapcsolatát vizsgálta a jólét, a technológia és a fogyasztás összefüggéseiben.

A Bognár Biogazdaságban minden a természet szeretetéről szól. A természettel való kapcsolat többek között a mentális egészség megőrzésének feltétele

Fotó: Archív / Pesti József

Visszatalálni a természet ritmusához

Az eredmények riasztóak: 200 év alatt több mint hatvan százalékkal csökkent az emberek kapcsolata a természettel, ez szinte pontosan párhuzamos a természethez kapcsolódó szavak eltűnésével a könyvekből. Az emberek eltávolodása a természettől nemcsak ökológiai krízist, hanem társadalmi és mentális válságot is eredményez. Úgy gondolom, hogy az élet és a természet sokkal értékesebb, mint az algoritmus. A vészjósló jelek irányváltásra figyelmeztetik az embert, hogy találjon vissza a természet ritmusához. Hiszek abban, hogy az élet nem ott kezdődik, ahol mindent a mesterséges intelligencia irányít, hanem ott, ahol a természet kincsei táplálják a testet, lelket és a szellemet. Nem könnyű egyensúlyt találni a felfordult világban, de a Bognár Biogazdaság megálmodói, Zsuzsa néni és Lajos bácsi olvasóinknak is bemutatják, hogy lehet másként élni.