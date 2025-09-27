Óriási kráter nyílt egy négysávos úton Thaiföldön

Beszakadt egy négysávos út, több épületből is evakuálták az embereket Thaiföldön. Az út egy szakasza lassan süllyedni kezdett, villanyoszlopok dőltek ki és vízcsövek törtek ketté. A táguló lyuk végül kettészakította a négysávos utat, mintegy harminc méter széles, harminc méter hosszú és ötven méter mély gödör keletkezett. A hatóságok szerint az út beomlását egy metróállomás építése okozta. A környéket lezárták, kitelepítették az embereket, a körzet víz- és áramszolgáltatását is leállították. A károk felszámolásán nagy erőkkel dolgoznak. Nem lenne csoda, ha a tervezők és építők a föld alá süllyednének szégyenükben, miután ilyen munkát végeztek.