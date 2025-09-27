szeptember 27., szombat

Óriási kráter nyílt egy négysávos úton Thaiföldön

Harminc méter széles és ötven méter mély gödör keletkezett egy útbeszakadás következtében Thaiföldön. Több épületből evakuálták az embereket, a hatóságok szerint a balesetet egy metróállomás építése okozta.

Szoljon.hu
Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

Beszakadt egy négysávos út, több épületből is evakuálták az embereket Thaiföldön. Az út egy szakasza lassan süllyedni kezdett, villanyoszlopok dőltek ki és vízcsövek törtek ketté. A táguló lyuk végül kettészakította a négysávos utat, mintegy harminc méter széles, harminc méter hosszú és ötven méter mély gödör keletkezett. A hatóságok szerint az út beomlását egy metróállomás építése okozta. A környéket lezárták, kitelepítették az embereket, a körzet víz- és áramszolgáltatását is leállították. A károk felszámolásán nagy erőkkel dolgoznak. Nem lenne csoda, ha a tervezők és építők a föld alá süllyednének szégyenükben, miután ilyen munkát végeztek. 

 

