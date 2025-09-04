szeptember 4., csütörtök

Múltlapozgató vélemény

52 perce

Tisza Evezős Egylet: a vidám tiszai csónakházak emlékére

Címkék#hobbisport#csónakház#gróf#Tisza Evezős Egylet

„...Szép az idő, száz evező, de vidám ez a csónakház...”. Amikor Kazal László 1953-ban gramofonlemezre énekelte e fülbemászó dunai slágert, a Tiszán Szolnoknál már a harmadik vidám csónakház is megélt vagy negyedévszázadot. Két régebbi, bánatosabb Móricz-ligeti elődjét ugyan két különböző világháború bontotta le, ám az 1926-ban a folyó városi oldalán épült hajóház még ma is rendületlenül áll a Zagyva-torkolatánál. És vidáman élt a Tisza Evezős Egylet is.

Mészáros Géza

A Tisza Evezős Egylet elődjei a Dunánál alakultak.

Tisza Evezős Egylet első csónakháza
A korai dunaiak mintájára alapított szolnoki Tisza Evezős Egyletet 1901-ben jegyezték be, s ekkorra már a legendás csónakháza is állt a Móricz-ligetben 
Forrás: Verseghy Ferenc Könyvtár

Az evezős hobbisportot gróf Széchenyi István honosította meg Magyarországon, aki angliai útjai során ismerkedett meg vele a Temzén. Barátja, a vele a szigetországban tartózkodó báró Wesselényi Miklós így írta meg naplójába az 1823-as közös élményt: „...Az ifjúság nagy része kint a folyamon volt csolnakázni. Mely szép dolog ezen ízléssel épült csolnakokkal a vízen játszadozni s mely derék, mely erőt adó gyakorlás s mozgás ez az ifjúságnak…”. A gróf és a báró beleszeretett az evezésbe, s „mely derék, mely erőt adó gyakorlás”-t haza is hozták magukkal.

Széchenyi idehaza azzal népszerűsítette a lapátolást, hogy 1827. május 16-án Bécsből Pozsonyba evezett le a Dunán. Hazánkban az első hazai evezősversenyt 1842-ben rendezték meg, míg az első evezősklubok az 1860-as években alakultak meg, elsődlegesen a Duna mentén. Térségünkben, a Tiszán minderre az előző századelőig kellett várni.

Amikor a polgárosodás Szolnokot is utolérte, az előkelőség is csónakokba szállt. Ez a „kiváltság” addig ugyanis csak a folyóból megélő szegényebb rétegeké volt, akik azért továbbra is ragaszkodtak ősi, megélhetési vízijártasságukhoz.

Szolnok első sportklubja a Tisza Evezős Egylet

A dunai hajós egyletek alakulása és a „csónakdák” megépülte a Tisza-mentieket is felbuzdulásra sarkalta, ennek lett következménye Szolnok máig működő első klubjának, a Tisza Evezős Egyletnek a megalapítása, illetve első csónakházának megépülte 1901-ben.

„Egy Tisza-parti csónakházban nagy a jókedv minden nap…”.

 

