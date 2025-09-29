szeptember 29., hétfő

12 milliós kárt okozott egy rossz tréfa az iskolában

Egy dél-karolinai középiskola dolgozója interneten rendelt szellentésszagú spray-vel okozott káoszt az intézményben.

12 milliós kárt okozott egy rossz tréfa az iskolában

Letartóztatták egy dél-karolinai középiskola dolgozóját, mert szellentésszagú spray-t használt többször is az intézményben, ami károsította a diákok egészségét, és ezzel 55 ezer dolláros (12 millió forintos) kárt okozott, írta a New York Post. A középiskolában heteken át terjengett a szag, amit a 32 éves férfi okozott az interneten vásárolt „székletszagot utánzó spay-vel”. A diákok panaszkodtak, néhányuknak előjött az asztmája, és az iskola hiába ellenőriztette a gázvezetékeket, valamint teszteltette a levegőminőséget, nem találtak problémát. Tényleg balul sült el a rossz vicc, mert ezt a tréfát senki sem értette, de – érthető módon – nem is annyira szerette

 

