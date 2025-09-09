A Turán hazatért

Az elmúlt szombaton emlékeztek meg Kenderesen Horthy Miklós hazai végtisztességének harminckettedik évfordulójáról. Az 1993-as újratemetésen hatalmas tömeg rótta le kegyeletét egykori államfőnk előtt, de egyben nagy indulatok is feszültek egymásnak az esemény kapcsán. Habsburg Ottótól kezdve, aki saját szavai szerint nem tudta megbocsátani a kormányzónak, hogy az ország védelmében fegyverrel lépett fel apja, IV. Károly trónigényével szemben, ekkor számos, a két világháború közötti korszak ellenzékének szellemi örököseként fellépő csoportosulás tagjai is hangot adtak ellenérzéseiknek.

Különleges élmény végigpásztázni a Turán különvonat szalonkocsiját

Fotó: Daróczi Erzsébet

Az idő múlásával csendesült a vihar, s a változó mértékű évenkénti megemlékezések mellett a kormányzó nevével fémjelzett negyed századdal kapcsolatban megindult egy csendes, értékőrző munka. Bár életművének pártatlan, átfogó tudományos értékelése még várat magára, több figyelmet keltő munka látott napvilágot erről is.

Tovább kutatják a Turán fellelhető részeit

Emellett folyik a kor fellelhető tárgyi emlékeinek kutatása is. Kenderes városa a kastély és a családi kripta megóvása mellett újította fel a helyi vasútállomás államfői váróját, a vármegyei levéltár restauráltatta és őrzi a Horthy család széthordott könyvtárának egyik kincsét. A magyar állam pedig sikerrel igyekszik felkutatni és megmenteni a kormányzó legendás különvonatának, a Turánnak a fellelhető részeit.

A mostani méltó megemlékezésen e munka sikeréről is tanúskodik a vonat regényes körülmények között megtalált és felújított, számos jelentős esemény színteréül szolgáló szalonkocsijának kenderesi bemutatója is.