szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

3 órája

A Turán hazatért

Címkék#szalonkocsi#különvonat#Turán#horthy miklós

Horthy Miklós újratemetésének 32. évfordulójának megemlékezésén a legendás Turán különvonat felújított szalonkocsijának bemutatója is helyet kapott.

Szathmáry István

Az elmúlt szombaton emlékeztek meg Kenderesen Horthy Miklós hazai végtisztességének harminckettedik évfordulójáról. Az 1993-as újratemetésen hatalmas tömeg rótta le kegyeletét egykori államfőnk előtt, de egyben nagy indulatok is feszültek egymásnak az esemény kapcsán. Habsburg Ottótól kezdve, aki saját szavai szerint nem tudta megbocsátani a kormányzónak, hogy az ország védelmében fegyverrel lépett fel apja, IV. Károly trónigényével szemben, ekkor számos, a két világháború közötti korszak ellenzékének szellemi örököseként fellépő csoportosulás tagjai is hangot adtak ellenérzéseiknek.

turán
Különleges élmény végigpásztázni a Turán különvonat szalonkocsiját
Fotó: Daróczi Erzsébet

Az idő múlásával csendesült a vihar, s a változó mértékű évenkénti megemlékezések mellett a kormányzó nevével fémjelzett negyed századdal kapcsolatban megindult egy csendes, értékőrző munka. Bár életművének pártatlan, átfogó tudományos értékelése még várat magára, több figyelmet keltő munka látott napvilágot erről is.

Tovább kutatják a Turán fellelhető részeit

Emellett folyik a kor fellelhető tárgyi emlékeinek kutatása is. Kenderes városa a kastély és a családi kripta megóvása mellett újította fel a helyi vasútállomás államfői váróját, a vármegyei levéltár restauráltatta és őrzi a Horthy család széthordott könyvtárának egyik kincsét. A magyar állam pedig sikerrel igyekszik felkutatni és megmenteni a kormányzó legendás különvonatának, a Turánnak a fellelhető részeit.

A mostani méltó megemlékezésen e munka sikeréről is tanúskodik a vonat regényes körülmények között megtalált és felújított, számos jelentős esemény színteréül szolgáló szalonkocsijának kenderesi bemutatója is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu