Ifjúsági regények közül abszolút a kedvencem a Tüskevár. Igazi klasszikus mű, aminek filmváltozata is annyira lebilincselő, hogy gyerekkorom óta minden évben újra megnézem. A hatására még gyerekként, a szomszédbeliekkel megépítettük a saját berek világunkat. Nádból kunyhót ugyan nem, de sátrat állítottunk, figyeltük a fűben mozgó állatokat, fából faragtunk bármire is használható eszközöket. A szülők segítségével többször készült bográcsban halászlé.

A Tüskevár, bár a Kis–Balatonnál játszódik, mégis Fekete Istvánban, a kunszentmártoni tartózkodása alatt fogalamzódtak meg a mű első gondolatai

Fotó: Mészáros János



A tüskevár nádas élővilága

A filmből ismertem meg igazán a nádas élővilágát. Akkor láttam először kanalasgémet és kócsagot, emlékszem, nagyon büszke voltam, hogy lám, én már tudom, milyenek is valójában.

Matula bácsi intelmein keresztül tanultam meg tisztelni a természetet, és azt is, hogy nem kell mindenért nyafogni, és ha hibázunk, viselni kell a következményét. Kedvenc idézetem a műből: „Korlátokat nem szabok, mert annyi eszed már lehet, hogy nem mégy fejjel a falnak.”

Bár nem vízparton éltünk, mégis árgus szemekkel figyeltem, hogyan kell evezni, ha netán csónakba ülnék. Tutajos és Bütyök kalandjaiba képzeltem magam; István bácsi és Nancsi néni kedves vendégszeretete pedig még közelebb hozta ezt a világot, és persze kutyát is szerettem volna, mint Csikasz.

Rengeteg könyvem van Fekete Istvántól. A Tüskevár mellett az állatregényei, mint a Kele és a Lutra is közel állnak hozzám, amelyeket Kunszentmártonban írt, abban a 2 évben, amíg ott élt. Itt kezdődött Bogáncs története és a Tüskevár alapjai is itt fogalmazódtak meg. A településen emlékház őrzi a neves író 2 éves munkásságát.