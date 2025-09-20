szeptember 20., szombat

Tüskevár

Egy klasszikus regény, ami meghatározta a gyerekkort. A Tüskevár, ami kalandos történeteken keresztül ismerteti meg a természetet és a nádas világát.

Major Angéla

Ifjúsági regények közül abszolút a kedvencem a Tüskevár. Igazi klasszikus mű, aminek filmváltozata is annyira lebilincselő, hogy gyerekkorom óta minden évben újra megnézem. A hatására még gyerekként, a szomszédbeliekkel megépítettük a saját berek világunkat. Nádból kunyhót ugyan nem, de sátrat állítottunk, figyeltük a fűben mozgó állatokat, fából faragtunk bármire is használható eszközöket. A szülők segítségével többször készült bográcsban halászlé.

A Tüskevár, bár a Kis–Balatonnál játszódik, mégis Fekete Istvánban, a kunszentmártoni tartózkodása alatt fogalamzódtak meg a mű első gondolatai
Fotó: Mészáros János


A tüskevár nádas élővilága

A filmből ismertem meg igazán a nádas élővilágát. Akkor láttam először kanalasgémet és kócsagot, emlékszem, nagyon büszke voltam, hogy lám, én már tudom, milyenek is valójában.

Matula bácsi intelmein keresztül tanultam meg tisztelni a természetet, és azt is, hogy nem kell mindenért nyafogni, és ha hibázunk, viselni kell a következményét. Kedvenc idézetem a műből: „Korlátokat nem szabok, mert annyi eszed már lehet, hogy nem mégy fejjel a falnak.”
Bár nem vízparton éltünk, mégis árgus szemekkel figyeltem, hogyan kell evezni, ha netán csónakba ülnék. Tutajos és Bütyök kalandjaiba képzeltem magam; István bácsi és Nancsi néni kedves vendégszeretete pedig még közelebb hozta ezt a világot, és persze kutyát is szerettem volna, mint Csikasz.

Rengeteg könyvem van Fekete Istvántól. A Tüskevár mellett az állatregényei, mint a Kele és a Lutra is közel állnak hozzám, amelyeket Kunszentmártonban írt, abban a 2 évben, amíg ott élt. Itt kezdődött Bogáncs története és a Tüskevár alapjai is itt fogalmazódtak meg. A településen emlékház őrzi a neves író 2 éves munkásságát.

 

