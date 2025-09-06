90 évesen ült vissza az iskolapadba, az egész világ ámul rajta

Kilencvenéves korában ült vissza az iskolapadba egy olasz nő, aki annak idején, kényszerűség okán, a második világháború miatt szakította félbe a tanulmányait – írta meg a megdöbbentő tényt a Guardian.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Annunziata Murgia a valaha volt legidősebb diák az olasz oktatási rendszerben, azt a bizonyítványt szeretné megszerezni, amit a gyerekek tizennégy éves korukban kapnak. A nyugdíjas varrónő esti tagozaton végzi az iskolát a szardíniai Dolianova városában. Mindig is imádta a történelemkönyveket, már csak azért is, mert része a történelemnek, állította, és hozzátette, hogy az osztálytársai számára olyanok, mint az unokái. A tudás hatalom, még idős korban is.