90 évesen ült vissza az iskolapadba, az egész világ ámul rajta

Kilencvenéves korában döntött úgy egy olasz nyugdíjas, hogy befejezi azt, amit a második világháború félbeszakított. Visszaült az iskolapadba, hogy megszerezze azt a bizonyítványt, amiről gyerekként le kellett mondania.

Szoljon.hu

Kilencvenéves korában ült vissza az iskolapadba egy olasz nő, aki annak idején, kényszerűség okán, a második világháború miatt szakította félbe a tanulmányait – írta meg a megdöbbentő tényt a Guardian. 

iskolakezdés stresszmentesen
Vonjuk be a gyermeket az iskolaszerek vásárlásába. Sokak számára ettől is könnyebb lehet az iskolakezdés
Fotó: Shutterstock.com

Annunziata Murgia a valaha volt legidősebb diák az olasz oktatási rendszerben, azt a bizonyítványt szeretné megszerezni, amit a gyerekek tizennégy éves korukban kapnak. A nyugdíjas varrónő esti tagozaton végzi az iskolát a szardíniai Dolianova városában. Mindig is imádta a történelemkönyveket, már csak azért is, mert része a történelemnek, állította, és hozzátette, hogy az osztálytársai számára olyanok, mint az unokái. A tudás hatalom, még idős korban is.

 

