Vízhiány: világméretű szomjhalál fenyeget

A vízhiány nem csupán térségünk, hanem a Föld számos térségét elrémiszti.

Napjainkra már minden nyáron látványos jelenség a vízhiány a Zagyva szolnoki szakaszánál is

Fotó: Mészáros Géza

A szolnoki Kassai úti általános iskolában hajdanán földrajzot tanító Parajné szigorúan megkövetelte tanítványaitól a földrészek, országok, geológiai jelenségek miben- és hollétét. A mai diákoknak vélhetően csak mese, hogy Horvátországot, Szlovéniát, Szerbiát és szövetségeseit a kilencvenes évek előtt Jugoszláviának, Ukrajnát, Grúziát, Örményországot és sorstársait pedig hajdanán Szovjetuniónak hívták.

Földrajztanárunk nem tanított globális vízhiányról

Parajné a „fejünkbe verte”, miszerint hol található az Aral-tó, a Kaszpi-tenger, avagy a Zagyva folyó. Mindezen régi adatokat a valamikori kassaisok álmukból felébresztve halálukig, vagy legalábbis demenciájukig betéve tudják. Ám ki hitte volna anno, hogy feleslegesen…

A Kaszpi-tenger vízszintje évtizedek óta csökken, az elmúlt években a folyamat felgyorsult, a helyi élővilágot pedig már a kihalás veszélye fenyegeti. Az Aral-tó, amely egykor a világ negyedik legnagyobb tava volt, mára méretének töredékére zsugorodott, elsivatagosodott. És ne menjünk messzire, itt van nekünk helyi problémának a nyaranként a medre aljáig kiapadó Zagyvánk, vagy a nyaranként lábon átkelhető Tiszánk.

Az egyre csak apadó Kaszpi-tenger látványa

Forrás: vg.hu

Emlékeim szerint az éghajlatváltozásról, a klímafelmelegedésről Parajné nekünk nem tanított semmit. Igaz, ez a rendkívül felkészült és precíz tanárnő, Isten nyugosztalja, nem tudhatta anno, hogy pár év, és nem lesz Szovjetunió, Jugoszlávia, NDK és NSZK. Kaszpi-tenger, Aral-tó, Tisza és Zagyva ugyan még létezik, de félő, hogy e hidrológiai fejezeteket is sóval hinti be az élet...