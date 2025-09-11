3 órája
Vízhiány: világméretű szomjhalál fenyeget
Ha esetleg valamely fiókomban még ott porosodnának, mára dobhatnám sutba hajdani földrajz-atlaszaimat. Egykori történelem-könyveim a tartalmuk, főleg a permanensen változó ideológiai magyarázatok miatt évtizedek óta úgyis már egy fabatkát sem érnek, de most már rakhatnám melléjük a régi geográfiai térképeket is. A világméretű vízhiány miatt.
A vízhiány nem csupán térségünk, hanem a Föld számos térségét elrémiszti.
A szolnoki Kassai úti általános iskolában hajdanán földrajzot tanító Parajné szigorúan megkövetelte tanítványaitól a földrészek, országok, geológiai jelenségek miben- és hollétét. A mai diákoknak vélhetően csak mese, hogy Horvátországot, Szlovéniát, Szerbiát és szövetségeseit a kilencvenes évek előtt Jugoszláviának, Ukrajnát, Grúziát, Örményországot és sorstársait pedig hajdanán Szovjetuniónak hívták.
Földrajztanárunk nem tanított globális vízhiányról
Parajné a „fejünkbe verte”, miszerint hol található az Aral-tó, a Kaszpi-tenger, avagy a Zagyva folyó. Mindezen régi adatokat a valamikori kassaisok álmukból felébresztve halálukig, vagy legalábbis demenciájukig betéve tudják. Ám ki hitte volna anno, hogy feleslegesen…
A Kaszpi-tenger vízszintje évtizedek óta csökken, az elmúlt években a folyamat felgyorsult, a helyi élővilágot pedig már a kihalás veszélye fenyegeti. Az Aral-tó, amely egykor a világ negyedik legnagyobb tava volt, mára méretének töredékére zsugorodott, elsivatagosodott. És ne menjünk messzire, itt van nekünk helyi problémának a nyaranként a medre aljáig kiapadó Zagyvánk, vagy a nyaranként lábon átkelhető Tiszánk.
Emlékeim szerint az éghajlatváltozásról, a klímafelmelegedésről Parajné nekünk nem tanított semmit. Igaz, ez a rendkívül felkészült és precíz tanárnő, Isten nyugosztalja, nem tudhatta anno, hogy pár év, és nem lesz Szovjetunió, Jugoszlávia, NDK és NSZK. Kaszpi-tenger, Aral-tó, Tisza és Zagyva ugyan még létezik, de félő, hogy e hidrológiai fejezeteket is sóval hinti be az élet...
