Teliholdas emlék

Közeleg az este, amikor a gyerekkoriálmok és titkok újra életre kelnek. A vöröshold megjelenése most is különleges izgalmat ígér.

Nyári estéken gyerekként sokszor feküdtünk ki az árokpartra, hogy figyeljük a csillagokat és a holdat. Ritka pillanat volt, mikor a telihold erős ezüstös vagy vöröses fénye bevilágította a tájat. A vöröshold látványa külön izgatottságot hozott. Gyerekként soha nem tudtuk előre, mikor lesz az égi jelenség, mikor nézzünk fel az égre. A növekvő égitestet figyeltük és az erősödő fényét láttuk. Bámultuk a Hold fekete krátereinek foltjait, amiről fogalmunk nem volt, mi lehet. Ilyenkor persze mindig kitaláltunk egy izgalmas történetet, amivel riogattuk egymást. A sztorikat tele tűzdeltük túlzó jelenetekkel, versenyeztünk, ki tud félelmetesebbet vagy izgalmasabbat kitalálni, és a holdfény mintha plusz erőt adott volna a képzeletünknek. A túlzásokkal teli mesékben végül mi magunk is hinni kezdtünk. A telihold látványa akkoriban számunkra mindig váratlanul érkezett, mégis azonnal átszellemültünk, mintha a világ egy pillanatra varázslatosabbá vált volna. 

A vöröshold különleges hangulata
A vöröshold különleges hangulata
Még mindig különleges a vöröshold

Az évek múlásával a csodálat nem halványult, a gyerekkori történetek pedig még mindig elevenen élnek bennem. Ma már nem az árokparton, hanem a saját gyerekemmel készülök a holdfény csodájára. A vasárnapi vöröshold különlegesnek ígérkezik, szokatlanul hosszú ideig ragyog majd, már kora estétől. Alig várom, hogy meséljek a gyerekemnek a régi időkről, amikor barátaimmal ugrattuk egymást a hold fényében. Meséljek neki az égi jelenség ritkaságáról, hogy milyen legenda övezi még a felnőttek körében is. A vöröshold közeledte most is ugyanazt az izgatottságot hozza, mint amit egykor éreztem.

 

