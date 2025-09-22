Csúcstechnológia Pekingben – ilyet még biztosan nem láttál!

Egyes nyilvános mosdókban Pekingben a WC-papír-adagoló csak azután ad papírt, hogy a látogató megnézett egy reklámot.

WC-papír-adagoló csak egy QR-kód beolvasása után adja ki a papírt Pekingben

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

A furcsa WC-papír-adagolók először a közösségi médiában tűntek fel

A kínai közösségi médiában több videó is terjed az adagolókról, ezeken az látszik, hogy akinek papír kell, előbb beszkennel egy QR-kódot a telefonjával, ami feldob egy reklámot, és miután a jelenetnek vége, a berendezés kiad egy adag papírt. A kínai illetékesek azt mondják, az új rendszer bevezetésére a papírpazarlás miatt volt szükség, egyesek korábban túl sok papírt használtak. De nem kötelező megnézni a reklámot, ehelyett fizetni is lehet. A papír 50 jüanba, kerekítve 25 forintba kerül. De mi van azokkal, akiknek sürgős a dolog?