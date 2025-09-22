szeptember 22., hétfő

Csúcstechnológia Pekingben – ilyet még biztosan nem láttál!

Címkék#fejlesztés#technológia#wc papír#Kína

Egy világszerte égető problémára találták meg Pekingben. Nem is gondolná, hogy mi hozhatja meg a változást.

Szoljon.hu

Egyes nyilvános mosdókban Pekingben a WC-papír-adagoló csak azután ad papírt, hogy a látogató megnézett egy reklámot.

furcsa WC-papír-adagolók Pekingben
WC-papír-adagoló csak egy QR-kód beolvasása után adja ki a papírt Pekingben
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

 A furcsa WC-papír-adagolók először a közösségi médiában tűntek fel

A kínai közösségi médiában több videó is terjed az adagolókról, ezeken az látszik, hogy akinek papír kell, előbb beszkennel egy QR-kódot a telefonjával, ami feldob egy reklámot, és miután a jelenetnek vége, a berendezés kiad egy adag papírt. A kínai illetékesek azt mondják, az új rendszer bevezetésére a papírpazarlás miatt volt szükség, egyesek korábban túl sok papírt használtak. De nem kötelező megnézni a reklámot, ehelyett fizetni is lehet. A papír 50 jüanba, kerekítve 25 forintba kerül. De mi van azokkal, akiknek sürgős a dolog?

