Négy keréken a múltba

Az autós találkozón ikonikus, hazánkban is népszerű járművek is feltűntek, mint a Lada és a Trabant. Előbbit rendőrségi autóvá alakították át, míg az utóbbi motorterét korhű elemekkel töltötték meg: Moncsicsi, Kockásfülű nyúl és Kisvakond is helyet kapott benne. Néhány méterrel arrébb már egy egészen más világ tárult a látogatók elé, hiszen több amerikai autót is kiállítottak. Ennek köszönhetően az I. Abonyi Young- és Oldtimer Találkozó palettája igazán színesnek bizonyult.

Az autós találkozó minden tekintetben egy valódi időutazás volt, ahol a múlt és a jelen egy napra egymás mellé gurult

Fotó: Nagy Balázs

Autós találkozó Abonyban: a múlt és a jelen találkozása

A tulajdonosok büszkén álltak az autócsodák mellett, és lelkesen meséltek járműveik történetéről, amelyeket a látogatók kíváncsian hallgattak végig. A szavak mögött azonban nem csupán fém és motor rejtőzött, hanem érzelem, emlék és hatalmas szenvedély is. Volt, akinek talán egy gyermekkori álma vált valóra, amikor átvette élete első veterán autójának kulcsát.

Az ember ilyenkor rájön, hogy ezek a kocsik nemcsak tárgyak, hanem hidak is múlt és jelen között. Minden egyes újrafényezett karosszéria mögött évek munkája, türelem és szeretet rejlik. És talán épp ez adja az értéküket, hogy valaki ennyi idő után is hisz abban, hogy a múlt értékei ma is képesek megszólítani bennünket. Az abonyi találkozó sikeréből következtetve pedig úgy tűnik, sokan éreznek hasonlóan.