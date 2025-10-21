A legnagyobb szülői félelem árnyékában is van kapaszkodó

Legnagyobb szülői félelmem, hogy elhangzik: „súlyos beteg a gyerekem” – és onnantól bármi megtörténhet. Már eddig is minden folt és pötty riadalmat keltett bennem. Sőt egy megfázást is tele aggodalommal vészelek át, mert nincs rosszabb, mint azt látni, hogy az életvidám, eleven gyerekemből elfogy az erő. Persze, néha túlreagálom, de mi van, ha mégsem?

Az egyik legnagyobb szülői félelem: mi van, ha súlyos beteg a gyerekem?

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Mit tegyek, ha beteg a gyerekem

Egy nátha vagy influenza tüneteit már rutinból kezelem, tudom, hogy mit adjak, mit kell tenni. De ha egy orvos azt mondaná, hogy leukémia, amivel szembe kell néznem, valószínű úgy érezném magam, mintha egy idegen bolygóra kerülnék. Először meg kellene értenem, mivel nézek szembe. Mekkora esély van a gyógyulásra? Mennyire gyors a küzdelem? Van–e egyáltalán idő? Képes lennék úgy cselekedni, hogy a gyerekem ne lássa, hogy én jobban félek? A sok kérdés mellett nem marad választás, csak abban bízhatok hogy az orvosok tudják, mit csinálnak.

Most egy tiszaföldvári család pont ezt éli át. Egy mindössze öt hónapos kisfiú, Dominik küzd az életéért, és vele együtt küzd a család is. Miközben szembe kell nézniük a leukémiával, minden lehetséges módon próbálják megadni a biztonságot jelentő támogatást. Óriási akaraterővel, nap mint nap harcolnak, miközben versenyt futnak az idővel.

Amikor a saját gyerekem mosolyát nézem, arra gondolok, hogy minden szülőnek kijár ez. Dominik szülei is ezt szeretnék újra, még sokszor, még éveken át látni, a kisfiuk mosolyát.