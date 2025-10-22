 A munka dala

A dal, az ének, bármilyen különösen hangzik, valójában kézen fogva jár a munkával. Erről akár több száz éves írásos bizonyítékunk is van.

Hatalmas énekkarok is bizonyítják a dalok, az ének szeretetét és fontosságát

Dalok szárnyán repülhetünk az írott történelemből a jelenkorig

Már hazai írott történelmünk kezdetén megörökítette egy neves krónikásunk, amikor egy kézimalommal őrlő szolgálólány énekében gyönyörködött, de későbbi leírások is sokszor említik a munkavégzés közbeni éneklés pihentető szokását. E szerény kezdetek viszonylag hamar terebélyesedtek tekintélyes énekkarokká, melyek nem véletlenül váltak a munkások körében népszerűvé. Az együtt végzett munka magával hozta az összetartozásnak azt az érzését is, ami a közös éneklésben is hamar megtalálta az önkifejezését.

Szolnok kedvező helyzetben van ezen a téren, mivel a százötven esztendejével tekintélyes időre visszatekintő, a kórushagyományokat magas szinten őrző MÁV Férfikórus mellett zenei életét még számos nemzetközi hírű együttes, többek között a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Bartók Béla Kamarakórus, a Kodály Kórus, a Jubilate egyházi énekkar és a Légierő Zenekar is fémjelzi, ami rangos közeget jelent valamennyi résztvevője számára. Nem beszélve arról, amit az itt fellépő vendégművészek már több esetben megállapítottak: Szolnoknak jó, zeneértő közönsége van, amely nagyra értékeli a magas szintű művészi teljesítményt, közötte a jubiláló MÁV Férfikórusnak a zeneirodalom minden területére kiterjedő értékőrző és teremtő munkásságát.