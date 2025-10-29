Hihetetlen lelet: 9 ezer éves kőegyüttesre bukkantak a Michigan-tó mélyén

Búvárok a Michigan-tó fenekén, tizenkét méter mélyen egy kilencezer éves, eddig még soha nem látott kőegyüttest fedeztek fel, miközben hajóroncsot kerestek. A másfél kilométer hosszan, szabályosan elrendezett kövek között egy gránittömbön masztodont ábrázoló vésetet találtak, amely Észak Amerika legrégebbi ismert műalkotása lehet. A kutatók szerint az építmény nem szertartási célokat szolgált, hanem vadászati csapdaként működött: az állatokat a kövek közé terelték, majd ott ejthették el őket. A felfedezés bizonyítja, hogy az emberi jelenlét és építőképesség a térségben jóval korábbra tehető, mint azt

korábban gondolták.