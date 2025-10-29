október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

1 órája

Hihetetlen lelet: 9 ezer éves kőegyüttesre bukkantak a Michigan-tó mélyén

Címkék#Michigan-tó#gránittömb#hajóroncs#jó reggelt

Egy véletlen merülés során Amerika legrégebbi műalkotását fedezték fel.

Szoljon.hu
Hihetetlen lelet: 9 ezer éves kőegyüttesre bukkantak a Michigan-tó mélyén

Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

Búvárok a Michigan-tó fenekén, tizenkét méter mélyen egy kilencezer éves, eddig még soha nem látott kőegyüttest fedeztek fel, miközben hajóroncsot kerestek. A másfél kilométer hosszan, szabályosan elrendezett kövek között egy gránittömbön masztodont ábrázoló vésetet találtak, amely Észak Amerika legrégebbi ismert műalkotása lehet. A kutatók szerint az építmény nem szertartási célokat szolgált, hanem vadászati csapdaként működött: az állatokat a kövek közé terelték, majd ott ejthették el őket. A felfedezés bizonyítja, hogy az emberi jelenlét és építőképesség a térségben jóval korábbra tehető, mint azt 
korábban gondolták.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu