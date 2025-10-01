2 órája
Hová rohanunk? A karácsonyi dekorációk mellett már húsvéti tojások is sorakoznak a boltok polcain
Hová ez a nagy sietség? Egyre korábban jelennek meg az ünnepi dekorációk a boltokban.
Két-három héttel ezelőtt döbbentem le, amikor az egyik boltban majdnem felbotlottam a pókhálóban. A polcokon koránt sem visszafogott kínálatként ajánlgatták már a halloweeni díszeket, jelmezeket és mindenféle rémületet keltő kütyüket.
Még csak a halloween érkezik, de már a következő ünnepekre készülnek
A napokban már meg se lepődtem, amikor karácsonyi csecsebecsékkel találkoztam egy másik üzletben, de nem csak ott. A boltok ünnepi terítékekkel, díszekkel és illatokkal csábítják a fogyasztói társadalmat.
Jó, rendben. De az mégiscsak minden határon túl megy, hogy egy újabb bolt kínálópultjain sorakoznak a húsvéti dekorációk. Méretes tojások, nyuszifészkek. Ha most bevásárolunk, tavaszig még ki is kelnek...
