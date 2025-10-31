Nem csak a gyász napja: meglepő, mit jelent valójában Halottak napja

A Mindenszenteket követő Halottak napja nem tartozik a derűs évfordulók közé. Az elmúlásra emlékeztet bennünket, amivel nem mindig nézünk szívesen szembe. Valójában nem pusztán erről van szó, mert az elmúlás gondolatában kimondatlanul ott rejtőzik a megújulás lehetősége is. Az eltávozottak mindig új nemzedékeknek adják át a helyüket, ezért is gondolhatunk hálatelt szívvel az elődökre. Képletesen szólva az ő vállukon állva visszük tovább az örökségüket, s erről is szól a nyughelyükre tett őszidei zarándoklat.

Halottak napja: a szeretet és az emlékezés csendes üzenete a világító mécsesek Halottak napja Fotó: MW archív

Halottak napja: az emlékezés fényei és az ősök üzenete

Szinte minden kultúrában él az ősök tisztelete, ami nélkül gyökértelenek lennénk. Őskori elődeink nem egyszer a házukban temették az elhunytakat, mindennapi életük részévé téve őket, a rómaiak oltáron őrizték képmásukat, a mi őstörténetünknek pedig kifogyhatatlan forrását jelentik honfoglaló eleink túlvilágra szóló gazdag sírleletei. Mai szokásaink is már több mint ezer évesek. A keresztény kultúrkörben egyházi kezdeményezésre 998-ban ünnepelték először az üdvözült lelkekre emlékező Mindenszentek napját követő, és a valamennyi elhunytat megtisztelő Halottak napját. Vármegyénkben kezdetben főleg a katolikus vidéken volt nagyobb súlya a megemlékezésnek, a protestánsok tartózkodóbb formában éltek vele, de az idő annyira eltüntette a különbséget, hogy mára ezen a napon felekezettől, hittől függetlenül világolnak halottaink emlékére a fények a sírkertekben.