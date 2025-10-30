Mécses csöndjében

A halottak napja közeledtével a boltok polcai megteltek a különböző méretű és típusú mécsesekkel, gyertyákkal, műanyag öröklángokkal. A sorok között járva figyelem a színes mécsestartókat, a kicsitől az egészen monumentális méretekig, de én valamiért mindig az egyszerű mécses mellett döntök. Mert mikor meggyújtom, a kicsi lángja mellett tudok csendben elmerülni az emlékekben. A fájdalmat az ember csendben, magában dolgozza fel, és ehhez elegendő egy meleg, pislákoló kis fény.

Mécsesek pislákoló fénye a halottak napja estéjén

Fotó: MW archív

Halottak napja biztonságban

Bár október vége, november eleje már szeles, és könnyen elfújhatja a lángot, vagy ráeshet egy száraz levél, hiába teszem bele hőálló mécsestartóba, sosem hagyom ott magára a gyertyát. Mindig félek attól, hogy miközben belehelyezem a mécsest a tartóba, véletlenül megégetem a kezem és elejtem, vagy feldől a mécsestartó, és az égő kanóc szikrájától lángra kap egy elszáradt levél. Bár kétségkívül szép egy kivilágított kert vagy sírhely, és ma már valóban rengeteg díszfény közül lehet válogatni, de én ezt sem szeretem bekapcsolva hagyni, ha nem vagyok ott. Könnyű egy pillanat alatt bajt okozni, ott, ahol inkább békére és elcsendesedésre lenne szükség.

Sajnos pont a hallottak napján hallunk gyakran olyan tűzesetekről, amelyek megelőzhetők lettek volna. Szakemberek minden évben felhívják a figyelmet arra, hogy sokat tehetünk a sír körüli biztonságért, ha csak összeszedjük és a megfelelő helyre visszük az elszáradt faleveleket, és soha nem hagyjuk felügyelet nélkül az égő mécsest.

Talán ezért is érzem fontosnak, hogy ilyenkor ne a díszek és a látvány legyen a lényeg, hanem a figyelem.