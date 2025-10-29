Százéves tanulság: amikor Szolnok megvédte a hazai termelőket a külföldi dömpingtől

Gyakran jelennek meg olyan vélemények a nyilvánosság előtt, melyek szerint a drágábbnak tartott – ugyanakkor megbízható, esetenként kimagasló minőségű – hazai mezőgazdasági termékek helyett szabad utat kell adni a másutt termelt olcsóbb, de ki tudja milyen összetételű áruknak. Legutóbb a saláta volt ilyen elképzelés tárgya, aminek az olcsó dömpingje magyar gazdák sorát hozná nehéz helyzetbe.

Minden fronton szükséges a hazai termékek védelme

Fotó: Illusztráció / MW archív

Arra, hogy a piacvédelem nem új, vagy ördögtől való dolog, egyszer már pont a mi vármegyénkben zajlott egy sikeres kísérlet, aminek a tapasztalatait akár ma is érdemes szem előtt tartani. Bő száz esztendeje a később sajnos szomorú véget ért hazai cukoripart egyetlen család uralta, amely mindent megtett egyeduralma fenntartásáért. Emiatt azonnal riadót fújtak, amikor hazai gazdák kezdeményezésére Szolnokon megkezdődött egy független cukorgyár, és az azt kiszolgáló termelőközösség önszerveződése.

Odáig fajult a dolog, hogy a szóban forgó csoport jobb híján elkezdte a külföldi cukorbehozatalt is anyagilag támogatni, hogy minden lehetőséget elvegyen a hazai önszerveződéstől. Egyedül a kiváló kormányzati kapcsolatokkal rendelkező és a gazdák iránt elkötelezett vármegyei vezetés kiállásával nem számoltak

Így sikerült végül létrehozni az ország akkor egyetlen független cukortermelő közösségét, ami sokáig hazai sikertörténet és számos család biztos megélhetési forrása lett. Későbbi sorsa már más történet, de tanulságai valószínűleg napjainkban is iránymutatóak lehetnek számunkra.