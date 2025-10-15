Újszász nem enged be akárkit – és szerintem jól teszi

Azt nem tudom, hogy ez majd milyen hatással lesz az ingatlanpiacra a helyi önazonosság védelme, de azzal mélyen egyetértek, hogy egy település lakóinak legyen lehetősége eldönteni, hogy kikkel akarnak együtt élni és kikkel nem.

A helyi önazonosság védelme érdekében Újszász úgy döntött, a jövőben feltétekhez köti az odaköltözést. A magam részéről nem látok ebben kivetnivalót.

Fotó: Mészáros János / Forrás: Illusztráció / MW archív

Helyi önazonosság védelme - döntse el a város, hogy kit enged be és kit nem

Miért is lett szükség erre az új törvényre? A Budapest környéki agglomerációk, vagy a Balaton környéke már így is kitehetné lassan a „megtelt” táblát, és közel sem biztos, hogy a tősgyökeres „őslakosok” örülnek az utóbbi években felszaporodott lakószámnak. Még akkor sem, ha azok mind szorgos-dolgos, törvénytisztelő emberek – akiket egyébként Újszászon is szívesen látnak.

Akiket viszont nem látnak szívesen, azokat nem véletlenül szeretnék távol tartani az otthonaiktól. Ki szeretne olyanok szomszédságában lakni, akiket erőszakos bűncselekményért, vagy kábítószer terjesztésért, birtoklásért már elítéltek egyszer? Vagy aki tizedmagával jönne egy arra alkalmatlan ingatlanba? Ne legyünk álszentek: a béketűrő emberek nem ilyen szomszédokat szeretnének maguk mellé. De ha jobban belegondolunk, többségünk simán költözhetne Újszászra, hiszen megfelel a feltételeknek. Aki viszont nem, annak joggal mondják majd a hivatalban: tessék szíves lenni máshová költözni.