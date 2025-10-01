Eltűnőben a nagyszülők bölcsessége – az idősek világnapján szembesülünk a rideg valósággal

Október elseje az idősek világnapja. Magam koromnál és családi viszonyaimnál fogva is érintett vagyok benne, mert kései utód lévén, apám még az évszázada elenyészett Monarchia szellemében nőtt fel. Nekem is ezt adta tovább, így nemzedékek bővebb sorát látom az átlagnál. Ezért újságíróként is tudatosan gyűjtöttem előttem járó embertársaink lassan elvesző emlékanyagát.

Az idősek világnapja emlékeztet: több százmillió idős ember él velünk, és méltó helyüket a társadalomban nekünk kell biztosítanunk

Fotó: Daróczi Erzsébet

Idősek világnapja: bölcsességük nélkül szegényebb a jövőnk

Eddigi legidősebb interjúalanyom százhárom évesen mesélte el az életét, de kilencvenesek már egész szép számmal osztották meg velem tapasztalataikat. Rendkívül érdekes, esetenként tragikus, máskor tiszteletre méltó históriáik egyik summázata az lett számomra, hogy felgyorsult világunk sajnálatos módon szakította szét egymástól a nemzedékeket. Először a generációk harmonikus együttélését, a családi munkamegosztást és az utódnevelést megkönnyítő többgenerációs nagycsalád lett a múlté, majd az egyre jobban torlódó információtömeg nyomása alatt halkult el az idősek és fiatalabbak közötti párbeszéd hangja. Lassan úgy kerülünk társas magányba, hogy közben a növekvő élettartam és a visszafogott gyermekáldás miatt az idősek társadalma válik belőlünk. A szép korúak száma ma bő hétszázmillió a világon, de negyed évszázad múlva várhatóan eléri a másfél milliárd lelket. Ennek a problémának csupán egy jó megoldása lehet. Minél előbb megtalálni és visszaadni az idősek méltó, képességeik és lehetőségeik szerinti alkotó helyét és szerepét a világban.