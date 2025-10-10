2 órája
Szívvel a városért
Balogh Máté nevéhez már több jótékony cselekedet is köthető. Jelenleg a Lengyel Antal tér rendbetételén dolgozik, korábban pedig buszmegállókat tisztított meg, a Munkácsy úti játszótér elburjánzott növényzetét kaszálta le, adományt gyűjtött rászoruló családoknak, és nyáron virágot osztott a szandai lakosoknak. Az inspiráló fiatal tettei nemcsak a környezetet szépítik, hanem a közösség lelkét is erősítik.
Gyakran panaszkodunk, ha problémát találunk a környezetünkben. Az inspiráló fiatal ezzel szemben szerszámot ragad, vagy gyűjtésbe kezd, és igyekszik a tőle telhető legtöbbet megtenni, miközben meghallgatja a közösségben felmerülő gondokat. Tetteivel nemcsak megoldást nyújt számos helyzetben, hanem példát is mutat kortársainak.
Inspiráló fiatal a közösség szolgálatában
Számomra öröm látni, hogy vannak fiatalok, akik szívügyüknek tekintik közösségük sorsát. Akik nemcsak észreveszik a problémát, hanem tesznek is ellene – mindezt szabadidejükben, saját költségükre. Hiszen Máté a nyáron rendezett virágosztáson saját maga vásárolta meg a növényeket, amelyek azóta a szandaszőlősi kerteket díszítik.
Ezúttal pedig a Lengyel Antal tér szépülhet meg, ahol Máté önkéntes munkával, a város főkertészének segítségével igyekszik rendezettebbé, barátságosabbá tenni a környezetet. Szombaton évelő növényeket ültetnek a helyiekkel a régi, elszáradtak helyére, és várnak mindenkit, akik szintén szívükön viselik a városrész sorsát. Ez pedig szép példája annak, amikor egy civil kezdeményezés nemcsak ötlet marad, hanem valódi tettekké formálódik.
