Részegen bemászott a szegedi Csillagbörtönbe – végül tényleg oda került, ahová nem akart

Éjszaka részegen bemászott a Csillagbörtön területére egy férfi Szegeden, több ajtót felfeszített, majd távozott a Szegedi Járási Ügyészség vádirata szerint. A férfi nem a börtön őrzött részére jutott be, hanem a felügyelői épületrészbe ment, miután átmászott a Tisza-parti város börtönének kerítésén. A vád szerint akciójával 150 ezer forintos kárt okozott a Szegedi Fegyház és Börtönnek. Kisebb kárt okozó rongálással vádolják, ha beismeri bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor 30 nap elzárást szabhatnak ki rá. Az illetéktelen behatoló nem indokolta különös tettét. Végül is oda került, ahová akart, csak kissé kacifántos módon.