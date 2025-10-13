október 13., hétfő

Részegen bemászott a szegedi Csillagbörtönbe – végül tényleg oda került, ahová nem akart

Egy férfi éjszaka, ittas állapotban mászott át a szegedi Csillagbörtön kerítésén, majd több ajtót is felfeszített. Bár a börtön őrzött részébe nem jutott be, akciójával 150 ezer forintos kárt okozott. Most kisebb kárt okozó rongálás miatt áll bíróság elé – ha beismeri tettét, 30 nap elzárás várhat rá.

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Éjszaka részegen bemászott a Csillagbörtön területére egy férfi Szegeden, több ajtót felfeszített, majd távozott a Szegedi Járási Ügyészség vádirata szerint. A férfi nem a börtön őrzött részére jutott be, hanem a felügyelői épületrészbe ment, miután átmászott a Tisza-parti város börtönének kerítésén. A vád szerint akciójával 150 ezer forintos kárt okozott a Szegedi Fegyház és Börtönnek. Kisebb kárt okozó rongálással vádolják, ha beismeri bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor 30 nap elzárást szabhatnak ki rá. Az illetéktelen behatoló nem indokolta különös tettét. Végül is oda került, ahová akart, csak kissé kacifántos módon.

 

