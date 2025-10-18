október 18., szombat

Csirkék okoztak közlekedési káoszt a német vasúton

Címkék#tulajdonos#rendőr#csirke

Különös utasokra bukkantak a rendőrök egy Essenből Kölnbe tartó S-Bahn-járaton: három csirke az első osztályon utazott, tulajdonosuk pedig rögtönzött tyúkólat alakított ki számukra a fülkében. Az eset miatt a vonat forgalma leállt, a madarakat eltávolították, a fülkét fertőtlenítették, majd folytatódhatott az út.

Szoljon.hu
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Komoly közlekedési káoszt okozott, hogy csirkéket szállítottak a német vasúton. A szokatlan állati utasokra a német rendőrök bukkantak az Essenből Kölnbe tartó S-Bahn-járaton, miután kiderült, hogy három csirke utazik az első osztályon. Egy fülkében rendezkedtek be, amelyet tulajdonosuk rögtönzött tyúkólként alakított ki a menetidőre. A szabálytalan helyzetet a mozdonyvezető vette észre, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A vonat érkezése után a csirkéket eltávolították, a fülkét fertőtlenítették, majd újraindult a járat. Végül csak olyan utasok maradtak, akiknek nem tollas a hátuk.

 

