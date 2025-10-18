Csirkék okoztak közlekedési káoszt a német vasúton

Komoly közlekedési káoszt okozott, hogy csirkéket szállítottak a német vasúton. A szokatlan állati utasokra a német rendőrök bukkantak az Essenből Kölnbe tartó S-Bahn-járaton, miután kiderült, hogy három csirke utazik az első osztályon. Egy fülkében rendezkedtek be, amelyet tulajdonosuk rögtönzött tyúkólként alakított ki a menetidőre. A szabálytalan helyzetet a mozdonyvezető vette észre, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A vonat érkezése után a csirkéket eltávolították, a fülkét fertőtlenítették, majd újraindult a járat. Végül csak olyan utasok maradtak, akiknek nem tollas a hátuk.