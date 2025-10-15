október 15., szerda

Túl okos a szerelemhez? – A magas IQ akadály is lehet a pártalálásban

Sokan úgy gondolják, hogy az intelligencia vonzó tulajdonság, de a kutatások szerint a túl magas IQ éppenséggel hátrányt is jelenthet a párkeresésben.

Szoljon.hu
Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Sokak szerint az intelligens partner a legjobb választás, ám kutatások szerint a kimagasló IQ nem könynyíti meg, hanem inkább megnehezíti a pártalálást. Azok, akik száznegyven feletti IQ-val rendelkeznek, gyakran kevésbé vonzóak a többiek szemében. Az emberek hatvan százaléka fél a kompatibilitás hiányától, negyven százalékuk pedig az esetlenséget tartja problémának. A magas IQ-júak is nehezen találnak párt, mert hajlamosak túl sokat elemezni, ami megnehezíti a spontaneitást és az érzelmi kötődést. Fontosabbnak tartják az érzelmi intelligenciát, mert ez kevésbé riasztja el a partnereket, mint a túl magas IQ. Okos vagy? Gratulálunk! De lehet, hogy előbb találsz megoldást a kvantumfizikára, mint párt.

 

