Túl okos a szerelemhez? – A magas IQ akadály is lehet a pártalálásban

Sokak szerint az intelligens partner a legjobb választás, ám kutatások szerint a kimagasló IQ nem könynyíti meg, hanem inkább megnehezíti a pártalálást. Azok, akik száznegyven feletti IQ-val rendelkeznek, gyakran kevésbé vonzóak a többiek szemében. Az emberek hatvan százaléka fél a kompatibilitás hiányától, negyven százalékuk pedig az esetlenséget tartja problémának. A magas IQ-júak is nehezen találnak párt, mert hajlamosak túl sokat elemezni, ami megnehezíti a spontaneitást és az érzelmi kötődést. Fontosabbnak tartják az érzelmi intelligenciát, mert ez kevésbé riasztja el a partnereket, mint a túl magas IQ. Okos vagy? Gratulálunk! De lehet, hogy előbb találsz megoldást a kvantumfizikára, mint párt.