Több mint ezer lopott alkatrészt találtak 20 éve a cégnél dolgozó férfi lakásán — 450 millió forintos kár

Az elmúlt két évben szisztematikusan tűntek el alkatrészek a raktárból; a rendőrség átkutatta a gyanúsított lakását, ahol több mint ezer darabot foglaltak le — a kár meghaladja az 1 millió fontot (kb. 450 millió forint).

Egy férfi, aki 20 éve dolgozott a vállalatnál, összesen mintegy 450 millió forint értékű, több mint ezer alkatrészt lopott el: az utóbbi két évben furcsa mód folyamatosan egyre több alkatrész tűnt el a cég raktárából, a cégvezetés pedig gyanút fogott, hogy szándékos lopásról lehet szó — ezt erősítette, hogy a hiányzó alkatrészek később az interneten bukkantak fel; a rendőrök az ügy nyomán eljutottak a férfihoz, átkutatták lakását, és több mint ezer lopott alkatrészt foglaltak le; a kár mértéke meghaladja az 1 millió fontot (kb. 450 millió forint), ám hogy miért kezdett lopni a jól fizetett állásban álló alkalmazott, egyelőre nem egyértelmű — talán hiányzott számára az erkölcsi megbecsülés.

 

