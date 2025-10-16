október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

2 órája

Drága tréfának bizonyult a részeg tinik akciója egy sanghaji étteremben

Címkék#üzlet#fazék#költség

Két 17 éves fiatal komoly árat fizet azért, hogy ittas állapotban egy népszerű étteremlánc sanghaji üzletében belepisilt egy fazékba. A legfelsőbb bíróság megerősítette az ítéletet: a tinédzsereknek és szüleiknek nyilvánosan kell bocsánatot kérniük, és több mint 100 millió forintnak megfelelő kártérítést fizetniük az étteremnek.

Szoljon.hu
Drága tréfának bizonyult a részeg tinik akciója egy sanghaji étteremben

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Két részeg tinédzser belevizelt egy fazékba egy népszerű étteremlánc sanghaji fiókjában. Csütörtökön a kínai legfelsőbb bíróság megerősítette, hogy a sanghaji helyi bíróság által, a két 17 éves fiatalt érintő perben hozott ítélet jogerőre emelkedett: mindkét fiatal és szüleik írjanak bocsánatkérő levelet a kijelölt újságokban, valamint közösen fizessenek az étteremnek 2,2 millió jüan, vagyis mintegy 100 millió forint kártérítést az edények károsodása, a tisztítási és fertőtlenítési költségek, a gazdasági veszteségek és a cég hírnevének sérelme miatt. Tiszta sor, bár kérdés, hogy az újság olvasottságát ez mennyiben növeli.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu