Drága tréfának bizonyult a részeg tinik akciója egy sanghaji étteremben

Két részeg tinédzser belevizelt egy fazékba egy népszerű étteremlánc sanghaji fiókjában. Csütörtökön a kínai legfelsőbb bíróság megerősítette, hogy a sanghaji helyi bíróság által, a két 17 éves fiatalt érintő perben hozott ítélet jogerőre emelkedett: mindkét fiatal és szüleik írjanak bocsánatkérő levelet a kijelölt újságokban, valamint közösen fizessenek az étteremnek 2,2 millió jüan, vagyis mintegy 100 millió forint kártérítést az edények károsodása, a tisztítási és fertőtlenítési költségek, a gazdasági veszteségek és a cég hírnevének sérelme miatt. Tiszta sor, bár kérdés, hogy az újság olvasottságát ez mennyiben növeli.