Marihuánaszag, műpénisz és gyorshajtás – különös rendőri intézkedés az A27-esen

Meglepő igazoltatással végződött egy rendőri intézkedés Németországban. A rendőrök az A27-es autópályán állítottak meg egy huszonnyolc éves sofőrt, miután túllépte az arra a szakaszra vonatkozó nyolcvan kilométer/órás sebességkorlátozást. Amikor a férfi lehúzta az ablakot, a járőrök erős marihuánaszagot éreztek. A sofőr elismerte, hogy marihuánát szállít, de azt mondta, hogy a Németországban pár éve legalizált kábítószer nem az övé. A közegek ekkor észrevették, hogy a férfi egy műpéniszt visel a combján, és más drog is előkerült a kocsiból. Az autót, a kábítószereket és a műpéniszt pedig lefoglalták. Úgy látszik, hogy az autóvezetéstől eltiltást nem alkalmazzák elég gyakran arrafelé...