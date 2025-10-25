1 órája
Marihuánaszag, műpénisz és gyorshajtás – különös rendőri intézkedés az A27-esen
Furcsa fordulatot vett egy közúti ellenőrzés Németországban: a rendőrök egy gyorshajtó sofőrnél nemcsak marihuánát, hanem egy combjára erősített műpéniszt is találtak. A férfi azt állította, hogy a drog nem az övé, de az autót, a kábítószereket és a bizarr eszközt is lefoglalták.
Meglepő igazoltatással végződött egy rendőri intézkedés Németországban. A rendőrök az A27-es autópályán állítottak meg egy huszonnyolc éves sofőrt, miután túllépte az arra a szakaszra vonatkozó nyolcvan kilométer/órás sebességkorlátozást. Amikor a férfi lehúzta az ablakot, a járőrök erős marihuánaszagot éreztek. A sofőr elismerte, hogy marihuánát szállít, de azt mondta, hogy a Németországban pár éve legalizált kábítószer nem az övé. A közegek ekkor észrevették, hogy a férfi egy műpéniszt visel a combján, és más drog is előkerült a kocsiból. Az autót, a kábítószereket és a műpéniszt pedig lefoglalták. Úgy látszik, hogy az autóvezetéstől eltiltást nem alkalmazzák elég gyakran arrafelé...