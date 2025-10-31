Lövöldözés tört ki egy hadgyakorlaton – a rendőrök katonákra nyitottak tüzet

Lövöldözés tört ki egy németországi hadgyakorlaton, egy rendőr meglőtt egy katonát a dél-németországi Erding városában, közölték a helyi hatóságok. A Bundeswehr műveleti parancsnokságának szóvivője elmondta, hogy egy félreértés miatt lövöldözés tört ki a gyakorlaton részt vevő katonák és a helyi lakosok által riasztott rendőrök között. A szóvivő hozzátette, hogy egy katona könnyű sérüléseket szenvedett, kórházban kezelték, de szerencsére azóta már ki is engedték. A rendőrség közölte, hogy fegyveres férfiról érkezett bejelentés, ezért több beavatkozó egységet is a helyszínre küldtek. Elképzelni is rossz, hogy mi lenne, ha nem gyakorlatról lett volna szó.

