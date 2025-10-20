október 20., hétfő

Szolnok központjában ismét veszély leselkedik a járókelőkre

Nem először történik meg, hogy a város szívében veszélyes hiányosságra bukkan az ember.

Szathmáry István
Szolnok központjában ismét veszély leselkedik a járókelőkre

Fotó: Mészáros János

Pár éve látványos légtornász mutatvánnyal sikerült meglepnem a szolnoki Kossuth tér közönségét. Kerékpárom kormánya fölött átrepülve terültem ki a kövezeten, ami, talán koromhoz képest erős csontozatomnak köszönhetően nem járt maradandó károsodással. Az egészben egy hiányzó csatornafedél volt a ludas, amit azonnal jeleztem is a közeli önkormányzat illetékesének. Most szinte ugyanott láttam egy hasonló veszélyhelyzetet, valakinek megint egy ilyen hosszabb rácsra lehetett szüksége a háztartásban. Ahol ez történt, közterület. A gazdája felelős érte. ebből fakadó kár esetén tudtommal anyagilag is. Ezért is ajánlom az illetékes figyelmébe az újabb városközponti veszélyforrást.

 

