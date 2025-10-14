Köves Csaba emlékére

Köves Csaba életének egyharmadát Szolnokon töltötte.

A „Kő” becenévre hallgató Köves Csaba 58 évesen távozott...

Forrás: Mint Földön a csillag fb-oldal

Mindössze 58 esztendősen elhunyt egy ember. Sajnálatos. Közelállóknak szívszorító. Az élők sorából távozó személyt azért mégiscsak többen ismerték, mivel egy világra szólóan sikeres magyar sportember volt. Még néhányan vélhetően ismerősként azonosítják, de a rövidre szabott híradásokból alig, de talán egyáltalán nem derül ki, hogy az illető „szolnoki” volt. Az origója legalábbis „szolnoki”.

Köves Csaba minapi halálhírének szerényen kivitelezett letudósítása csak azon barátok, ismerősök ingerküszöbét érte el, s haladta meg jóval, akik közel álltak „Kőhöz”. Csabi ugyanis életének egyharmadát vármegyeszékhelyünkön töltötte, fiatalkori barátai, sporttársai, szerelmei szolnokiak. Köves Csaba kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar kardvívó java részben a térségünké, a városé. A miénk!

A fiatal szolnoki Köves Csaba

Számomra „Kő” csupán annyiban a részem, hogy valaha, gyermekkorunkban együtt atletizáltunk a Szolnoki MÁV-ban, az úszásra is közel egy időben adtuk a fejünket, később mindketten a Szolnoki MÁV-MTE-ben sportoltunk, ő a kardvívásban, jómagam a labdarúgásban állapodtunk meg. Viszont együtt értünk nagyképű kamasszá, együtt bámultuk a csajokat… Együtt értünk felnőtté!

Csabi fővárosi és sikeres lett, én meg maradtam „itthon”. Nem nevezném virtigli barátságnak ifjúkorúsági közös létünket, csupán csak egymás közelségében értünk, éregettünk meg.

Már távolról, leginkább televízión keresztül örültem érmeinek, címeinek, büszkén veregetve egymás vállát az itthonmaradottakkal a „feldobott Kő” pazar eredményeit látván.

Elsodort bennünket egymás látótávolságából az élet. A róla és fiatalságáról, a szolnokiságáról lejegyzett emlékezésem egyfajta búcsú Köves Csabától. Fiatalkori cimborámtól...