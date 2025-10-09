október 9., csütörtök

Dénes névnap

Pánik a szállodában: egy leopárd tévedt a vendégek közé

Egy váratlan látogató okozott pánikot egy indonéz szállodában. Leopárd tévedt a vendégek közé, mielőtt az állatvédők ártalmatlanították volna.

Szoljon.hu

Pánikot okozott a vendégek körében egy szállodaépületbe bejutó leopárd Indonézia Nyugat-Jáva tartományában.

CZT_8269
Különös vendége volt egy indonéz szállodának, egy leopárd jutott be az épületbe
Fotó: Czímer Tamás

A veszedelmes nagyragadozót akkor vettek észre, amikor már feljutott a második emeletre, és egy szoba előtt álldogált a folyosón. Végül az állatvédelmi hatóság emberei nyugtatólövedékkel tették ártalmatlanná, és elszállították.

Augusztus végén elszabadult egy leopárd a szállodától egy alig 5 kilométerre lévő állatkertből, a hatóságok még vizsgálják, hogy ugyanarról az állatról van-e szó.

Mennyivel biztonságosabb egy balatoni szálloda, legfeljebb egy nádasból előtévedt vaddisznóval találkozhatunk, és azzal is csak a kertben. 

