1 órája
Pánik a szállodában: egy leopárd tévedt a vendégek közé
Egy váratlan látogató okozott pánikot egy indonéz szállodában. Leopárd tévedt a vendégek közé, mielőtt az állatvédők ártalmatlanították volna.
Pánikot okozott a vendégek körében egy szállodaépületbe bejutó leopárd Indonézia Nyugat-Jáva tartományában.
A veszedelmes nagyragadozót akkor vettek észre, amikor már feljutott a második emeletre, és egy szoba előtt álldogált a folyosón. Végül az állatvédelmi hatóság emberei nyugtatólövedékkel tették ártalmatlanná, és elszállították.
Augusztus végén elszabadult egy leopárd a szállodától egy alig 5 kilométerre lévő állatkertből, a hatóságok még vizsgálják, hogy ugyanarról az állatról van-e szó.
Mennyivel biztonságosabb egy balatoni szálloda, legfeljebb egy nádasból előtévedt vaddisznóval találkozhatunk, és azzal is csak a kertben.
