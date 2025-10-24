Amikor a macskanyávogás megváltássá válik

október 24., péntek

Nem szeretem a hangoskodást a tömegközlekedésen – de egy vonatút az állatorvoshoz két panaszkodó macskával megtanított rá, hogy néha a zaj is lehet áldás. Főleg, ha akad valaki, aki még nálunk is hangosabb.

A legtöbb ember csendben ül a tömegközlekedési eszközön, és nagyon zavarja, ha mások hangoskodnak. Köztük vagyok én is, a hangoskodó gyerekcsapatoktól már akkor kitör a frász, amikor felszállnak, de azóta, hogy egyszer egy vonatutam az állatorvoshoz vitt, rájöttem, nem mindig van mit tenni. Két macsek volt ugyanis a hordozóban, és az első öt perc után kánonban jelezték, hogy nekik ez a helyzet nem annyira tetszik, az utastársak meg szájhúzgálva jelezték, hogy nekik a macskanyávogás nem tetszik annyira. Akkor először volt, hogy felért egy megváltással, amikor félúton felszállt egy anyuka két igen rossz passzban lévő gyerekkel.

 

