Európa méhei a kihalás szélén – drámaian nő a veszélyeztetett fajok száma

Egy frissen közzétett lista aggasztó adatokat mutat: az elmúlt évtizedben megkétszereződött az Európában a kihalás szélére sodródott vadméhfajok száma, miközben a veszélyeztetett pillangófajoké is csaknem megduplázódott.

Európa méhei a kihalás szélén – drámaian nő a veszélyeztetett fajok száma

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Aggasztó adatokat publikált egy veszélyeztetett fajokról szóló lista: az elmúlt évtizedben megkétszereződött azoknak a vadméhfajoknak a száma Európában, melyek a kihalás szélére kerültek. A veszélyeztettet pillangófajok száma is csaknem megduplázódott. Az élőhelyek pusztulása és a globális felmelegedés a fő okai a populációk pusztulásának. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) veszélyeztetett fajokról szóló vörös listájának tudományos tanulmánya tárta mindezt fel. Denis Michez, a vadméhfelmérés vezető koordinátora szerint az európai virágos növények létének akár kilencven százaléka is az állati beporzástól függ. Tudják, az emberiség csupán négy évvel éli túl az utolsó méh pusztulását.

 

